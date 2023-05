Libro sobre Amy

Para rendir homenaje al legado de la cantante Amy Winehouse, llegará al mercado “In Her Words”, un libro que recopilará letras, pensamientos y demás escritos que la artista nunca pudo compartir en vida, informa Infobae.

En agosto

El libro llegará a través de HarperCollins, editorial que se ha encargado dar una visión íntima de las vidas de varios artistas en libros como “Cinema Speculation”, de Quentin Tarantino; “The Storyteller”, de Dave Grohl y “The Art of the Straight Line”, de Lou Reed. Lisa Sharkey, directora de diseño creativo en la editorial, brindó algunos detalles de lo que los lectores y fanáticos de Amy podrán encontrar en “In Her Words”, que llegará en agosto, con 288 páginas a color.

Muere Jerry Springer

El reconocido presentador Jerry Springer falleció a los 79 años por una enfermedad que desarrolló repentinamente. Un portavoz de la familia del comunicador dijo a TMZ que este se encontraba en su casa de Chicago, cuando su vida se apagó resultado de un cáncer.

Muerte repentina

El sitio de espectáculos People informó que Linda Safran, publicista del conductor de televisión, reveló que la causa del deceso fue un agresivo cáncer de páncreas. El medio de comunicación también tuvo acceso al rabino Sandford Kopnick de la sinagoga The Valley Temple en Cincinnati, quien dijo que la enfermedad fue “repentina”. “No había estado enfermo por mucho tiempo… Murió de cáncer y no lo tuvo por una larga temporada”, dijo Kopnick a People.