Yankee Stadium, otra vez como capital del béisbol

Todavía había suficientes niños en las gradas que cuando la pelota salió volando del bate de Alex Verdugo hacia el cielo gris del atardecer, hubo un chillido audible y anticipado que la acompañó en su camino hacia la pared del jardín.

Más tarde escucharán a sus padres y aprenderán las reglas fundamentales de los elevados en los partidos de béisbol: mira al jardinero. Él te dirá hasta dónde ha sido alcanzado. Entonces, si mirabas hacia el jardín derecho, veías a George Springer retroceder hacia la pista de advertencia. Viste morir la pelota a unos 15 pies frente a la cerca. Viste cómo la pelota se posaba en el guante de Springer.

La Frase: “La energía cuando salí minutos antes del partido fue realmente increíble.”

Marcus Stroman

(AP Photo/Seth Wenig)

Y entonces los Yankees no iban a seguir el guión de la película deportiva, no iban a empatar el juego y enviar a los 47,812 espectadores restantes del Día Inaugural a un frenesí espumoso. Iban a perder 3-0 ante los Azulejos, desperdiciando un excelente comienzo de Marcus Stroman.

Hasta ahora, el resumen de los ocho partidos de la temporada de los Yankees se ve así:

Anotan, ganan.

Pero no anotaron, no en la novena entrada, no contra Yusei Kikuchi, quien se batió en duelo con Stroman lanzamiento por lanzamiento durante 5 ¹/3 entradas, no en todo el día. Han perdido dos partidos en lo que va de año y se han quedado fuera de ambos. Es demasiado pronto para leer demasiado sobre ello. Pero vale la pena anotarlo y archivarlo.

“La multitud estaba lista para salir, lista para estallar”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Pero nunca pudimos lograr que la ofensiva realmente volara el techo”.

“No son los resultados que queríamos”, añadió Aaron Judge. “No les dimos mucho de qué alegrarnos”.

Boone evitó las prisas navideñas e invitó a algunas dudas inmediatas entre esa facción de fanáticos de los Yankees que querrían que lo despidieran incluso si repartiera hot dogs y helado gratis a todos ellos en su camino al patio. En el séptimo, Verdugo consiguió un boleto con dos outs ante el zurdo Génesis Cabrera.

Dijo Juan Soto: “Realmente genial, realmente agradable, muy emocionante ver a todos esos fanáticos animando y viniendo a ver el juego. Fue muy bueno. Cuando se ponen en marcha, realmente pueden ayudar al equipo a ponerse en marcha”.

La multitud no fue suficiente esta vez, pero habrá otras ocasiones. Habrá otros juegos. El Yankee Stadium vuelve a sentirse como la capital del béisbol.

