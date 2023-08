Listado lesionados y clínicas donde están

La Dirección Provincial de Salud de San Cristóbal reveló el listado de personas ingresadas en varios centros de salud privados, tras la explosión que aconteció la tarde de ayer lunes en esta demarcación.

El levantamiento de los datos indica que en el Centro Médico Doctor Bethancourt se encuentran ingresados: Carlos Veras, 53 años. Quemadura de segundo grado (35% superficie corporal); Caridad vizcaíno, 42 años. Estable. De alta.

En el Centro Médico Constitución: Belkis Tejeda, de 54 años; Juan Heredia, 38 años, interno en el área de cirugía; Águeda de los Santos, 59 años; Wilfredo de la Rosa, de 53 años, quien está en intensivo; Gissel Alcántara, de 44 años; Alondra Sepulveda, 41 años; Emmanuel Nolasco, 26 años; María Rodríguez, 49 años, y Calixto Félix, 49 años (fallecido).

Asimismo, en la Clínica San Cristóbal se encuentran: Dinarah Mariñez, trauma de mano; Domingo Peguero, trauma craneal; Estiben del Rosario, inhalación de sustancia química; Junior Brito, inhalación de sustancia química; Jorge Luis Germán, 34 años; Cristian Valenzuela, 21 años; Rosahilda Pérez, 26 años, Justina Javier, de 54 años y Miosotis Romero, de 41 años.

Miembros del Cuerpo de Bomberos evalúan de manera preliminar los daños ocasionados por la explosión de ayer.

En el hospital provincial Doctor Rafael J. Mañón están ingresados: Juan Guerrero, de 39 años; Jesús Javier, de 14 años; Yaiselt Rojas, cinco meses y Donmy Vizcaíno, 22 años.

Gritos

Los gritos desesperados, afectados sin ser identificados y familiares buscando sin saber sobre el estado de salud de las víctimas, fue el ambiente que se vivió en las afueras del área de emergencias del Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, donde más de 20 personas reciben atenciones médicas tras resultar heridos en la explosión.

Judith Montero, madre de Sheiby Vizcaíno, de 32 años, se encontraba sentada en una banca de lotería frente al hospital, llorando y pidiendo saber sobre su hijo, quien fue afectado por la explosión cuando se trasladaba en una motocicleta por el lugar.

Montero expresaba “nada más me dicen que está ahí, pero no me dejan pasar, ellos son unos insensibles”.