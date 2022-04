Reclaman invertir en hospitales en vez de prestar a clínicas

Los ex ministros de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas y Bautista (Bauta) Rojas Gómez, consideraron hoy que el Gobierno busca publicitarse con facilitarles, en calidad de préstamo, $2,000 millones a las clínicas privadas, dinero que creen debió primero priorizarse para los hospitales públicos ante a sus carencias.

“La parte pública es que más necesita de ese apoyo de inversión, incluso eso está en la mesa del diálogo del Consejo Económico y Social (CES). Se debe dedicar un 30% al primer nivel, y ahí no queda claro”, expuso Sánchez Cárdenas.

El presidente Luis Abinader anunció ayer que el Gobierno dispondrá de un fondo de $2,000 millones, a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), para potenciar las clínicas y centros médicos de tercer nivel, laboratorios, producción farmacéutica nacional y de exportación o proyectos de turismo de salud.

El exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas

El peledeísta Sánchez Cárdenas entiende que la gran discusión en el país es fortalecer la atención primaria, como se discute en el CES, pero contrario a eso, $2,000 millones van dirigidos a otros niveles.

“Las clínicas son que se van apropiar de esos fondos. No estoy planteando que no se les dé un apoyo a las clínicas privadas, no estamos planteando eso, estamos hablando de política de prioridad de un gobierno que vive dando tumbos”, expuso.

Externó que la prioridad del Gobierno debe ser el sector público, y que en el anuncio de ayer, el Gobierno habla de segundo y tercer nivel, de laboratorios, de equipos tecnológicos que forman parte del primero nivel.

“Hay una confusión y ahí es que veo el componente político, propagandístico, de que estamos apoyando el sector privado. Para mi es una solemne tontería”, expresó Sánchez Cárdenas al conversar vía telefónica con este reportero de El Nacional.

Bautista Rojas Gómez

Bauta

Mientras que Rojas Gómez, miembro del partido la Fuerza del Pueblo, recordó que existe un presente en ese sentido, y se remonta a 2005, cuando a la sazón el presidente Leonel Fernández auxilió con 25 millones de dólares al Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), porque su construcción se encontraba detenida, fruto de la crisis bancaria de 2003.

Según Bauta, con ese préstamo al Homs, el Gobierno quedó como socio, acciones que tres años después fueron adquiridas por el mismo centro.

“Con el anuncio lo que busca es publicitar al Presidente, pero el Bandex o cualquier otra entidad bancaria pueden ofrecer esos servicios al sector privado de salud, es decir, que no hay ninguna acción heroica en esa acción”, subrayó el senador de Hermanas Mirabal.

Dijo desconocer que el Bandex “era tan sólido”, tras recordar que es una entidad bancaria pública pero dedicada a la exportación e inversión.

“Es un banco para la exportación, pero eso me extraña y tengo mis sospechas de que puede ser un anuncio más del Gobierno; ahora si es una realidad de ese sector (las clínicas privadas) se van a beneficiar”, indicó el congresista al conversar con este diario.

Sin embargo, Bauta entiende que es una medida saludable, ya que las clínicas privadas han pasado por difícil situación durante la pandemia. “Si la tasa es atractiva (6%) si ciertamente existe esos recursos y no es un anuncio más, pues va auxiliar bastante a este sector”, precisó.

CMD

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, dijo que esa iniciativa del Gobierno no contó con el apoyo de ese gremio, en su calidad de asesor del Estado en materia de salud. Deploró la mala calidad de los hospitales del país, los cuales deben ser intervenidos.