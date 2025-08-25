Velan en Angelina madre y sus tres hijos tras presunto envenenamiento en el ensanche Isabelita

ANGELINA, Sánchez Ramírez. — Los restos de Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, y de sus tres hijos —de 7, 9 y 11 años— son velados desde la noche del lunes en la vivienda número 63 del sector Rincón Moreno, en este distrito municipal.

Según las versiones recogidas, Jiménez Valdez habría envenenado a sus tres hijos y, acto seguido, se habría quitado la vida con la misma sustancia el pasado domingo en una vivienda del Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este. Los cuerpos fueron trasladados hacia Angelina alrededor de las 7:30 p.m. en una ambulancia del sistema 9-1-1.

Al velatorio ha concurrido numerosa gente de la comunidad para expresar sus condolencias a los familiares. Está previsto que los restos sean sepultados este martes, a las 9:00 a.m., en el cementerio municipal; antes del entierro se oficiará una misa de cuerpo presente en la iglesia católica del pueblo.

Las autoridades competentes realizaron el levantamiento de los cadáveres y, según fuentes, mantienen abiertas las investigaciones para precisar las circunstancias del suceso. Familiares y vecinos han demandado acompañamiento psicosocial y medidas de apoyo para los allegados en estos momentos de duelo.