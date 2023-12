Manuel Turizo, el protagonista de las fiestas hasta en Navidad

Madrid.- A pesar de que en Navidad lo que se lleva son los villancicos, ¿quién no ha bailado ni cantado con ‘Una Lady’ o ‘El Merengue’? Y es que Manuel Turizo se ha convertido en el protagonista de la banda sonora de las fiestas, y así lo ha dejado saber el colombiano esta noche en Madrid.

Lo ha hecho en la cuarta noche de música del ‘Christmas By Starlite’ que por primera vez se ha desplazado a la capital española tras llevarse siempre a cabo en Marbella en los meses de verano; y ante un aforo completo, es decir, unas 7.800 localidades según la organización.

Tras la impaciencia del público y música de fondo con éxitos actuales del género urbano, el show dio inicio pasadas las 21-45 horas de la noche.

Manuel Turizo

En las pantallas se proyectaban vídeos de la infancia del artista y finalmente apareció el colombiano con ‘La nota’, tema que grabó junto a Myke Towers y Rauw Alejandro.

Acompañado de ocho bailarinas, el cantante siguió con ‘Mala costumbre’ y ‘Amor en coma’, vestido con un suéter naranja y pantalones vaqueros.

‘Copa vacía’ canción que interpreta junto a la también colombiana Shakira arrancaría de nuevo al público de sus asientos tras la balada. “¡No se escucha, dadle más duro!”, alentaba al público mientras que leía las pancartas que sus seguidores le habían traído.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el intérprete le firmó a una fan su pancarta, ya que leyó en ella que quería empezar el 2024 con un tatuaje en forma de corazón hecho por el artista.

“Para empezar el año con mucho amor”, expresó mientras la abrazaba, lo que provocó la histeria del público.

Copa vacía

Durante los 90 minutos que ha durado el concierto, Turizo no solo ha repasado los temas de su último álbum ‘2000’, del que viene de acabar su gira mundial, sino también éxitos de sus anteriores discos ‘Dopamina’ (2021) y ‘ADN’ (2019) como ‘Culpables’ o ‘Te quemaste’.

“Si tú viniste esta noche es porque querías disfrutar y gozar”, expresó el artista de 23 años antes de entonar el popular tema ‘Desconocidos’ y dejar para el último tercio del show las canciones que le han encumbrado como uno de los artistas latinos más escuchados del momento.

De esta manera, el artista se subió a la plataforma listo para cantar ‘Una vaina loca’, la nueva versión de aquel tema del 2011 del cantante y compositor, ‘Fuego’.

Tras ella, llegaron las colaboraciones de Piso 21 con ‘Los cachos’ y la de Sebastián Yatra con ‘Vagabundo’, a quién todo el mundo esperaba ver subido junto a él en el escenario, ya que actuará este miércoles en el mismo.

“Día uno, al seis de diciembre de 2016, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, pero gracias a ello, aquí estamos”, ha señalado el cantante antes de invitar al escenario a su hermana Julián Turizo, con el que compuso ‘Una Lady’, el sencillo que le puso en la órbita musical.

Al finalizar el emblemático tema, la energía no bajó y siguieron ‘Déjala que vuelva’, otro gran éxito junto a Piso 21 y ‘Vaina loca’ que grabó junto a Ozuna.

Se despidió del público, pero de inmediato se escucharon los gritos del público pidiendo que cantara ‘La Bachata’; y del escenario en negro y solo una luz apuntándolo, Turizo apareció e invitó a subir a una de sus seguidoras que le había pedido un baile con él en su pancarta, lo que aumentó más los gritos de los fanáticos.

El artista dejó que corearan la primera estrofa para después comenzar a cantarla mientras que salía confeti disparado al techo. Para finalizar su visita a nuestro país, el colombiano escogió ‘El Merengue’, y a ritmo de esta canción deseaba un feliz año nuevo a todos los asistentes.