Max Scherzer tiene otra gran jornada

ARLINGTON, Texas, AP.— Max Scherzer permitió solo un sencillo dentro del cuadro y una base por bolas mientras ponchaba a 11 en siete entradas, la mayor cantidad de la temporada, para registrar su tercera victoria en tres aperturas en Texas cuando los Rangers vencieron el lunes 12-0 a los Angelinos de Los Ángeles. noche.

Marcus Semien conectó dos hits y cinco carreras impulsadas, el máximo de la temporada, incluido un jonrón de tres carreras en la séptima entrada. Tres bateadores más tarde, Adolis García incrementó su mejor total de carreras impulsadas en la Liga Americana a 91 con un jonrón de dos carreras que fue el número 30 de la temporada.

Los ponches de Scherzer incluyeron los dos primeros enfrentamientos de su carrera contra la estrella bidireccional de los Angelinos, Shohei Ohtani.

Scherzer (12-4) ha permitido una carrera en sus últimas 19 entradas después de comenzar su carrera con los Rangers permitiendo tres carreras en la primera entrada el 3 de agosto contra los Medias Blancas de Chicago.

“Disfrutas esto, no me malinterpretes, pero sé lo que se necesita para ganar a este nivel”, dijo Scherzer, cuyos 3,340 ponches en su carrera están a dos de empatar a Phil Niekro en el 11° lugar de todos los tiempos. “Tienes que estar en tu juego A cada vez. No hay tiempo para soltar el acelerador. No solo haces que tu temporada comience de una sola vez. Es la totalidad de eso”.

Mike Moustakas abrió la segunda entrada de Los Ángeles con un roletazo que el segunda base Semien tiró a su izquierda para detener, pero su lanzamiento no llegó a tiempo.

