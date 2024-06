Mbappé sufre lesión en la nariz, pero no será operado

Dusseldorf (Alemania).- El francés Kylian Mbappé sufrió una lesión en la nariz como consecuencia del golpe sufrido en un choque fortuito con Danso en el partido que enfrentó a Austria contra Francia (0-1) en el debut de ambas selecciones en el grupo D de la Eurocopa, pero no será operado de momento, decisión tomada después de haber sido examinado en el Hospital Universitario de Dusseldorf, informa el periódico L’Équipe.

Mbappé fue sustituido en el minuto 90 del partido a causa de una brecha y un golpe en la nariz sufrido en un choque fortuito con Danso y tomó camino del vestuario tapándose la hemorragia.

El atacante fue a rematar con la cabeza, impactó el balón con la testa, pero a la vez chocó con el hombro del defensa. Se quedó en el suelo, fue atendido durante unos minutos, los médicos determinaron que no podía seguir en el terreno y fue sustituido por Olivier Giroud, aunque antes entró sin permiso al campo y fue amonestado con amarilla.

El futbolista abandonó el estadio en ambulancia, después de anunciarse que tenía la nariz fracturada, y fue sometido a pruebas en el Hospital Universitario de Dusseldorf.

Dusseldorf (Alemania), 17/06/2024.- El francés Kylian Mbappé recibe tratamiento médico durante el partido de fútbol del grupo D de la UEFA EURO 2024 entre Austria y Francia, en Dusseldorf, Alemania, el 17 de junio de 2024. (Francia, Alemania) EFE/EPA /FRIEDEMANN VOGEL

“Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Ésa es la mancha negra de esta noche”, dijo el seleccionador francés Didier Deschamps a la prensa al ser preguntado por el nuevo fichaje del Real Madrid.

“Los primeros exámenes realizados por Kylian Mbappé en el hospital de Dusseldorf tras el partido contra Austria (1-0) fueron tranquilizadores. Se habría decidido así no intervenir quirúrgicamente al capitán de la selección francesa”, dice L’Équipe.