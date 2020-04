- Publicidad -

El Presidente alega que por prudencia no se tomaron medidas drásticas antes de las elecciones. ¿Qué opina la oposición?

El PRM y Fuerza del Pueblo quieren reunión rápida con la JCE para definir protocolo de elecciones y director de informática. ¿Será posible?

Los alcaldes y directores municipales del PRM comienzan desde mañana con una fumigación de sus comunidades. Buen gesto. ¿Verdad?

Las bancas están cerradas, pero las apuestas en el sentido de que el caso Inaipi se romperá por lo más delgado están abiertas. El tiempo dirá.

Para aclarar las denuncias debe precisarse si la viceministra de la Juventud, Michelle Ortiz, es suplidora del Estado. Si no hay problema.

Leonel Fernández ha pedido que se investigue bien lo del fallo en el voto automatizado de la JCE. Se entiende que es obvio. ¿O no?

La pandemia del coronavirus no impide a Estados Unidos repatriar a los dominicanos que cumplen prisión en ese país. No perdona.

Se advierte que se quedarán con el moño los que promueven la suspensión de las elecciones por el coronavirus. Se efectuarán a cómo dé lugar. Y debe ser así.