Muchos prefieren pasar Semana Santa tranquilos

Mientras decenas de personas comenzaron a viajar a los distintos puntos del país para celebrar junto a sus familiares la Semana Santa, otras afirman que no tienen la intención de salir de la ciudad y su plan es pasarla en tranquilidad con sus parientes.

Muchas personas aprovechan este asueto para olvidarse un poco de la rutina de trabajo, e ir a playas y ríos, o visitar a familiares en sus respectivos pueblos, sin embargo, hay lugares en la ciudad que también son muy buena opción.

En un recorrido por el parque Colón y la calle El Conde, en la Zona Colonial, distintas personas aseguraron que se quedarán en sus hogares; mientras otros no negaron la posibilidad de moverse dentro de la misma ciudad, en caso de que amigos les inviten a ejecutar algún plan improvisado.

Arístides Peralta

El joven Arístides Peralta dijo: “Hasta ahora no tengo ningún plan específico, estoy abierto a cualquier evento, me gustaría ir a la playa, pero tampoco tengo mucho afán en salir, entiendo que esta semana uno la debe aprovechar para estar relajado en su casa, no buscar tanto la calle, si surge algo, pues disfrutarlo con prudencia y serenidad”, aseguró.

Lujan Acevedo

De su lado, el joven Lujan Acevedo dijo que realmente ahora en Semana Santa quiere a descansar, ya que ha tenido unos días difíciles y apretados por el trabajo, aseguró que hay que aprovechar estos días para compartir con la familia. “Ya desde hoy estoy visitando la Zona Colonial, voy a visitar algunos museos, y en el transcurso de la semana, cuando se vayan abriendo algunas actividades para compartir, pues estaré yendo”, dijo Lujan.

José Manuel Rodríguez

El señor José Manuel Rodríguez, quien se considera un fiel lector de este medio, dijo que su plan es pasarlo en familia, dijo que nunca le ha gustado movilizarse en estas fechas. “Mi plan es pasarlo en familia en mi casa, para mí en primer lugar es disfrutar unas buenas habichuelas con dulce”, manifestó.

Altagracia Cuevas

Altagracia Cuevas dijo que tiene toda una vida viviendo en Santo Domingo y vino con su madre desde La Romana a la edad de 4 años. “No voy para ningún lado, me voy a quedar con mis hijos, las habichuelas con dulce no la tengo de costumbre hacerlas el mismo día, ya yo las hice, pero si se arma pues la hacemos”, dijo Cuevas.

Gabriela Jiménez

Finalmente Gabriela Jiménez dijo que tiene un coro con unas amistades y que su plan es simplemente pasarla bien, con una musiquita, bebida y espera que todo marche tranquilo.

Quien decida pasarse el asueto en Santo Domingo, tienen diversas opciones de lugares históricos, museos, parques, en toda la capital y también en la Ciudad Colonial, donde además de disfrutar de los diversos restaurantes de la zona podrán sentir el placer de transitar las calles sin los acostumbrados tapones vehiculares.

Si tomaste la decisión de quedarte en la ciudad, aquí algunas recomendaciones de lugares:

Museo de Arte Moderno, Museo Nacional de Historia; Museo Nacional de Historia Natural Profesor Eugenio de Jesús Marcano; Faro a Colón, Museo Fortaleza de Santo Domingo (Ozama); Museo de las Atarazanas Reales y el Museo de las Casas Reales o Palacio de la Real Audiencia de Santo Domingo.

Para la comunidad religiosa, el Ministerio de Turismo realizará la sexta edición de ‘Turizonenando’, en esta ocasión, versión Semana Santa 2024, para disfrutar del turismo religioso.

Esta edición cuenta con una guía digital para consultar todas las actividades y ofertas turísticas disponibles en la Ciudad Colonial.

El programa completo incluye viacrucis, Procesión de Jesús Nazareno; Misa crismal en la catedral, Exposición del Santísimo; Sermón de las 7 palabras, Ceremonia de la pasión en la Catedral; Vigilia Pascual y la misa de Resurrección.