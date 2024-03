Pescados y mariscos para mantener tradición en SS

Para muchos el inicio de la cuaresma supone la llegada de la “temporada de las habichuelas con dulces”, pero es bueno recordar que es más que eso, es el tiempo que llama a la reflexión que llama a convertirse y volver a Dios.

Entre muchas de sus tradiciones se encuentra la abstinencia a la carne, la cual se inicia cada miércoles y viernes desde la llegada del miércoles de cenizas, hasta la culminación de la Semana Santa, en Domingo de Resurrección. Los tiempos van cambiando y con él algunas costumbres, pero esto no quiere decir que se siga esa corriente, se puede hacer algunos cambios sin romper la tradición.

Anteriormente el menú de esos días era pescado (bacalao, arenque, etc.) o en su defecto huevo, y aunque estás compañas son deliciosas, en especial el huevo revuelto con vegetales y limón; existen un sin número de opciones no solo como acompañamiento, también como comida completa, para no extrañar la carne y degustar sin culpa.

También te podría interesar: Disfrutar y reflexionar en Semana Santa

Las legumbres como las lentejas, los frijoles, los garbanzos o los guisantes, son un buen sustituto de los productos cárnicos, pues además de aportar proteínas, puedes prepararlas como si fuera carne picada y hacer tacos o hamburguesas con ellas.

Dicen por ahí que la carne del futuro viene de los hongos, pues es una buena oportunidad para practicar desde ahora. Son un alimento versátil debido a que se puede usar en una variedad de platos, desde ensaladas, sopas y platos fuertes, y entre la variedad de especies que puedes consumir se encuentran: los champiñones portobello, Seta de ostra, Shiitake, entre otros.

También puede leer: Innovación, fusión y promoción: claves para internacionalizar la gastronomía dominicana

Aunque no es el favorito de muchos, el tofu, por su cierto parecido visual y a textura, siempre está presentes en muchos platillos de restaurantes. Este es un derivado de la soja, por lo que se ha convertido en la carne de aquellos que no comen carne los 365 días del año, entonces ¿Por qué no intentarlo?

Para esos días, la berenjena puede también puede ser un aliado perfecto para no pensar en la carne. Guisadas, asada, en torrejas o en lasaña, son algunas de las formas que puede ser consumido este delicioso vegetal.

Receta

Torrejas de

berenjenas

2 berenjenas

2 huevos

¼ Taza de harina

1 cucharada de sazón completo

4 cucharadas de leche

Aceite

Sal

Preparación

Pela las berenjenas y corta en rodajas. Deja reposar en agua de sal.

En un bowl agrega los huevos, la harina, la sazón completo, la sal y la leche. Mezcla hasta eliminar los grumos.

Retira del agua las berenjenas y en papel toalla para que absorba el agua, y posteriormente pasa por la mezcla, y con el aceite muy caliente echa a freír.