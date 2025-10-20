Asunción.– El municipio paraguayo de Caapucú, en el departamento de Paraguarí (sur), emitió este lunes una resolución que prohíbe la celebración de Halloween, al considerarla contraria a las tradiciones culturales, a la identidad cristiana y por emplear supuestos símbolos relacionados con «la muerte y la superstición«.

La medida fue firmada por el intendente (alcalde) Gustavo Penayo, del Partido Colorado, y difundida en las redes sociales del municipio, que según el último Censo Nacional de 2022, cuenta con poco más de 6.000 habitantes.

La resolución prohíbe expresamente «toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas a Halloween», por ser consideradas contrarias a las tradiciones culturales y espirituales del distrito.

El intendente ordenó que la Policía Municipal, en coordinación con la Comisaría local, realice tareas de control preventivo durante los días 30 y 31 de octubre, con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma.

Asimismo, la resolución insta a instituciones educativas, culturales y religiosas a organizar actividades alternativas que fortalezcan los valores de la vida, la fe y la solidaridad cristiana, especialmente con motivo del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, conmemorados el 1 y 2 de noviembre.

Según el documento, Halloween en su versión moderna «introduce símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición», aspectos que se consideran contrarios a la formación moral y religiosa de la niñez y juventud, así como a la identidad cristiana del distrito..

La celebración de Halloween, también conocida como Noche de Brujas, tiene su origen en antiguas festividades celtas, particularmente en la fiesta de Samhain, y con el tiempo fue adoptada y adaptada por la cultura anglosajona.

En las últimas décadas, esta festividad ha ganado popularidad en países de América Latina, impulsada principalmente por la globalización cultural y la influencia de medios de comunicación y redes sociales.

En Paraguay, como en otros países de la región, Halloween ha sido adoptado especialmente por sectores urbanos y jóvenes, quienes organizan fiestas, eventos escolares y actividades recreativas alrededor del 31 de octubre.

Sin embargo, también ha sido motivo de controversia en sectores conservadores y religiosos, que consideran esta celebración como ajena a la identidad cultural nacional, e incluso contraria a los valores cristianos predominantes en la sociedad paraguaya.

La decisión tomada en octubre de 2025 por el municipio de Caapucú, departamento de Paraguarí, de prohibir oficialmente cualquier tipo de celebración pública o privada de Halloween, se inscribe en esta línea de pensamiento.

No es el primer caso en Paraguay donde se cuestiona esta festividad, pero sí uno de los pocos en los que se adopta una medida formal y explícita respaldada por una resolución municipal.

Además de la prohibición, el municipio ha promovido la realización de actividades alternativas que refuercen los valores cristianos, especialmente en torno a las festividades del Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y los Fieles Difuntos (2 de noviembre), fechas de profunda relevancia religiosa y cultural en Paraguay.