Exprimera ministra Escocia.-

Se trata de un fuerte golpe para su imagen, pero su detención para ser interrogada por un supuesto caso de corrupción es otro mensaje de que nadie puede estar por encima de la ley. La investigación por la que se le detuvo está relacionada con el supuesto financiamiento irregular a su partido. El caso, por aquí, es una clarinada.

Presidente de Colombia.-

El rescate de los cuatro niños que llevaban 40 días perdidos en la selva representa una nota de aliento para su Gobierno. Primero lo redimen del fiasco en que había incurrido al dar cuenta de un rescate que era incierto. Y después deja atrás, aunque sea por un momento, la crisis política en que se han convertido las escuchas ilegales.

Tenista de mesa.-

Por no ser lo que se estila su graduación cum laude en ingeniería en una universidad reconocida representa un esfuerzo de superación digno de reconocerse. Por muchas razones los atletas criollos no son dados a continuar sus estudios o en su defecto a hacerlo en centros que exigen poco rigor. Ella se graduó en City College of New York.