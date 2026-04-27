Netanyahu endurece ataques tras estancarse diálogo con Irán

Benjamín Netanyahu

Primer ministro israelí

Tras el limbo en que han caído las negociaciones para terminar la guerra en Irán, no esperó mucho para romper el alto al fuego, que por demás no había respetado, en el Líbano. No solo ordenó la reanudación de los ataques, sino esta vez con más contundencia, al tiempo de pedir permiso a Washington para ultimar al líder espiritual iraní.

Nicolás Maduro

Expresidente de Venezuela

Se trata de un valioso respiro en el juicio por supuesto narcotráfico que enfrenta en Nueva York que el Gobierno de Estados Unidos autorizara a Venezuela a costear sus medios de defensa. Con el regateo del derecho se replicaban las arbitrariedades que caracterizaron su gestión antes de ser secuestrado en su país por tropas estadounidenses.

Adriano Espaillat

Adriano Espaillat

Legislador estadounidense

No solo ha sido portavoz en la Cámara de Representantes de los intereses de la comunidad dominicana, sino de los grupos más vulnerables del distrito que representa en Nueva York. Tanto su sensibilidad como sus contribuciones merecen que los suyos lo respalden en sus aspiraciones de reelegirse en el cargo.