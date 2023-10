Niega RD sea vía llevar armas Haití

El director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre, (CESFRONT) negó este sábado que por puestos fronterizos de la República Dominicana estén cruzando armas de fuego para las bandas en Haití como denunció un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El coronel Freddy Soto Thormann aseguró que las mercancías que cruzan por los puestos fronterizos terrestres son estrictamente chequeadas por los militares miembros del Cesfront y ellos no han incautados armas a esos niveles.

Recordó que la frontera dominicana estuvo casi un mes cerrada por disposición del presiente de la República Dominicana, Luis Abinader desde el 14 de septiembre hasta el 11 de octubre cuando se abrieron de nuevo las puertas.

La medida se implementó en protesta por la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre.

Dijo que con relación a la denuncia de la ONU esa información también se debería consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Aduanas entidades que tienen responsabilidades en las operaciones fronteriza.

Comunicó que con relativa frecuencia la Dirección General de Aduanas ha incautado varios cargamentos de armas en los puertos del país.

Un grupo de expertos de la ONU informó que la mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en Haití son fabricadas o compradas originalmente en Estados Unidos.

“Llegan a Haití directamente desde Estados Unidos o a través de la República Dominicana”, indica el documento.

Dijeron que las bandas pueden comprar pistolas, escopetas de bombeo y rifles semiautomáticos de 5.56 mm, con la munición correspondiente, en el mercado ilícito de Haití o la R. Dominicana.

En el mismo informe dijeron que un fusil semiautomático de 5.56 mm que cuesta entre US 500 y US 700 en EEUU puede venderse por unos US 2,500 en la República Dominicana y multiplicar su precio dos o tres veces en Haití.

Con relación a esto el coronel Thormann informó que es bueno recordar que parte de los puertos de Haití están abiertos y son controlados por las bandas haitianas.

El director del Cesfront garantizó que por los puestos fronterizos de Elías Piña, Dajabón, Pedernales, Jimaní y Capotillo de Dajabón los productos que cruzan son inspeccionados.

Haití, inmerso en una extrema violencia a causa de las bandas, recibe la mayoría de las armas de fuego desde la República Dominicana y Estados Unidos, mientras la cocaína llega en gran parte por mar desde Colombia, según un informe del Grupo de Expertos de la ONU.

“La mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en el país son fabricadas o compradas originalmente en Estados Unidos. Llegan a Haití directamente desde Estados Unidos o a través de la República Dominicana”, indica el documento.

El tráfico de armas se ve beneficiado por “la inseguridad, el vacío institucional y la debilidad de los controles fronterizos”, que ofrecen a los delincuentes, en particular a las redes de criminalidad transnacional, “una oportunidad de oro para ampliar sus actividades”, señalan los expertos de la ONU, que visitaron la República Dominicana y Haití para la elaboración del estudio.

Bandas armadas

En Haití se han hallado fusiles de tipo AK, introducidos a través de redes del narcotráfico o llegados desde República Dominicana, donde recientes operaciones han permitido la incautación de este tipo de armas, procedentes de Suramérica. Las bandas pueden comprar pistolas, escopetas de bombeo y rifles semiautomáticos de 5.56 mm, con la munición correspondiente.