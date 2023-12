No lo elegiría

Angelina Jolie hizo una reflexión respecto a las consecuencias del precio de la fama en su vida personal y profesional. En una entrevista para la revista The Wall Street Journal, confesó que si tuviera que comenzar su carrera en 2023, no elegiría ser actriz.

Se va

“Hoy no sería actriz”, afirmó Jolie. “Cuando empezaba, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto”, manifestó la protagonista de la película “Maléfica”. “Es parte de lo que pasó después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar con tanta libertad. Me mudaré cuando pueda”, dijo la estrella. “Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar sano. Así que buscas la autenticidad”, dijo.

“Fue una pesadilla”

Hugh Grant no está feliz con haber interpretado a Lofty, uno de los primeros Oompa Loompas de Wonka. El actor compartió en una entrevista reciente que dar vida a los ayudantes del chocolatero fue “una pesadilla”, informa Elle Magazine.

Muy incómodo

Según la publicación, Grant odió la filmación porque utilizaron CGI (Imágenes Generadas a Computadora) para replicar sus movimientos en el resto de criaturas pequeñas. “Era como una corona de espinas, muy incómodo. Es muy confuso, con el CGI de ahora, no sabes lo que está pasando”, dijo en una rueda de prensa sobre los aparatos que le colocaron mientras filmaba. También contó que su cuerpo fue sustituido porque él hizo movimientos muy raros.

Otra más

Siguen las denuncias de agresión sexual contra Diddy, acumulando cuatro en apenas tres semanas, y cada una parece ser peor que la anterior. Esta vez, se le ha acusado de violación en grupo y tráfico sexual a una menor de 17 años.

Menor de edad

La acusadora señaló que el abuso tuvo lugar en 2003, con irreversibles consecuencias para su vida. Según reportes de Page Six, la demanda relata cómo la identificada como “Sra. Doe”, siendo estudiante de secundaria, fue abordada en un club nocturno en Detroit por Harve Pierre, quien era entonces presidente de Bad Boy Entertainment, la empresa de Combs. Según la acusación, Pierre le dijo que estaba “buena” y le aseguró que a su “hermano” Diddy” le encantaría conocerla.