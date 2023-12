Joey King no está muy feliz con los recientes comentarios de Jacob Elordi sobre la saga de películas que ambos protagonizaron, The Kissing Booth. El actor dijo en una entrevista que “Esas películas son ridículas. No son universales. Son un escape”.

En desacuerdo

Durante su última aparición en el desfile de Balenciaga, en Los Ángeles, Joey King de 24 años dejó claro cuál es su posición sobre dichos comentarios y reveló que, al contrario de su ex pareja, ella realmente disfrutó grabando las películas de Netflix. “Creo que es desafortunado que alguien se sienta así”, respondió cuando le preguntaron sobre los recientes comentarios de Elordi “Me la pasé genial haciendo esas películas, sin importar lo que digan”, afirmó la actriz.

¿Se casaron?

El beisbolista Cole Tucker y la actriz Vanessa Hudgens se casaron en México el pasado fin de semana. Según la revista Elle, fuentes cercanas a la actriz aseguran que su boda tuvo en uno de los destinos más populares del referido país.

Rumores

La publicación afirma que, el rumor de la supuesta boda de Hudgens con Tucker comenzó a circular en redes sociales luego de que se hiciera viral una foto de Vanessa Hudgens posando al pie de la playa en un vestido blanco de la marca Galia Lahav , que supuestamente usó para uno de los eventos previos a la ceremonia. En la imagen, la actriz aparece posando con su manager, Evan Hainey. Por lo que se sabe hasta ahora, la boda de Vanessa Hudgens tuvo lugar en Tulum, México.

Confesiones

Jane Fonda compartió sus pensamientos más íntimos sobre el amor y las relaciones a sus 85 años. En una reciente entrevista en el podcast Absolutely Not, Fonda expresó que no se encuentra interesada en buscar nuevas relaciones sentimentales.

Hombre joven

“Estoy acabada, incluso en la oscuridad no quisiera estar desnuda delante de nadie”, comentó, dejando entrever su postura actual sobre las citas. Fonda sorprendió al decir que si en el futuro decide aceptar un amante, éste debería ser muy joven. La destacada actriz y estrella de Hollywood admitió sentir un rechazo hacia la piel envejecida, incluyendo la de ella misma. “Debería ser alguien de 20 años, porque no me gusta la piel vieja”, confesó en el programa.