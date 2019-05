SANTO DOMINGO.- Esta mañana clientes salían y entraban como en un día normal del Centro Internacional de Cirugías Plásticas Avanzadas (Cipla), donde ayer se denunció que murió tras un procedimiento quirúrgico la madre de la modelo Yatnna Rivera.

El centro, propiedad de Héctor Cabral, continuaba hoy su operación normal, y un empleado que no se identificó, al ser cuestionado al respecto, expresó que “no hay nada que decir”.

El acceso a la clínica, ubicada en la calle Pedro Henríquez Ureña, del sector la Esperilla, Distrito Nacional, solo estaba permitido para clientes y sus familiares, personal médico, de enfermería y empleados administrativos.

En ese ínterin, el director de comunicaciones del Ministerio de Salud, Carlos Suero, informó que se convocaría una rueda de prensa para todos los medios de comunicación, y que por lo tanto, no podía hablar en exclusiva para El Nacional.

La cartera no especificó el día y la hora en que se referirá a la clínica, que anteriormente había tenido otros inconvenientes.

Denuncia

Yatnna Rivera denunció que su madre Altagracia Díaz, de 51 años, murió supuestamente por una mala práctica médica durante una intervención estética de reducción de mamas.

“Estoy haciendo este llamado para que esto no se quede así, porque mi mamá estaba sana, con todos sus análisis al día. Mi mamá estaba sana con todos sus análisis al día, la entran a cirugía a las 9:00 de la mañana y a la una de la tarde, porque yo bajé a suplicarle que me dijeran, me dicen que le dio un paro, pero que estaba estable”, expresó la joven a los medios de comunicación.

Rivera agregó que dos horas después de esos acontecimientos le informaron que su progenitora había fallecido, tras calificar de irresponsable la actitud asumida por Héctor Cabral.

Fiscalía

Hasta el cierre de esa edición, los familiares de la occisa Altagracia Díaz no se habían presentado de manera formal una denuncia por ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

Fue cerrada

En julio del 2017, las autoridades de Salud Pública cerraron esa clínica, por supuestamente carecer de condiciones sanitarias para operar.

Según algunos medios digitales, otras personas han sufrido problemas de salud, luego de someterse a cirugías en el Centro Internacional de Cirugías Plásticas Avanzadas.

Disculpa

De su parte, el doctor Cabral, utilizando las redes sociales explicó, luego de ofrecer sus condolencias a la familia de la paciente Altagracia Díaz González, “que cumplimos con todos los protocolos médicos que aplican en situaciones de esta naturaleza. Lamentablemente la paciente no llegó a ser intervenida debido a la complicación presentante en la base preoperatoria. Reitero, me uno al dolor de la familia”.