Ortega y su cacería contra la Iglesia

Presidente de Nicaragua.-

La cacería contra los religiosos que no predican a favor de su gobierno cobró otra víctima con la detención del sacerdote Jaime Montesinos. Pero como su guerra no es solo contra los religiosos también congeló los bienes de la Iglesia. La represión ha sido con el pretexto de que Iglesia y sacerdotes han atentado contra la soberanía.

Presidente de Ecuador.-

Evitar su destitución y convocar a elecciones anticipadas no ha significado aplacar la tormenta que gravita sobre la nación. Quedan todavía nubarrones que no se han despejado con la “muerte cruzada” que plantean interrogantes. Como está el panorama no se sabe lo que puede pasar antes del 20 de agosto, el día de las votaciones.

Fundador PLD y exrector UASD.-

Hasta su lamentable deceso, ocurrido ayer a los 92 años, era considerado un símbolo viviente del PLD, del que fue uno de sus fundadores más prominentes. Fue rector de la UASD, diputado y en los gobiernos del PLD desempeñó distintas funciones administrativas. Era un ciudadano y político de convicciones.