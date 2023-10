La explosiva herencia de Lasso

Guillermo Lasso,

La violencia, la inseguridad y la incidencia del narcotráfico forman parte de la explosiva herencia que dejará a su sucesor. La ejecución de siete reclusos acusados de participar en el asesinato del candidato Fernando Villavicencio expone la grave crisis que colma el país. El ambiente torna traumática su gestión.

Si hay entidades sin fines de lucro que se han creado para recibir fondos públicos, no hay más que rechazarlas. Pero también exigirles a las beneficiadas que cumplan la ley en cuanto a rendir cuentas de sus operaciones. Los recursos públicos no se pueden tirar al aire como si carecieran de dolientes. Su tarea no es simple, pero tiene que asumirla.

La recuperación de los espacios públicos en Villa Consuelo ha sido una saludable iniciativa. Pero hay que señalar que tanto en el populoso sector como en otros del Distrito Nacional, calles y aceras han sido ocupadas por negocios y particulares. Se anotaría importante tanto si la acción se extiende a todos los sectores.