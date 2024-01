Paliza pide licencia sin disfrute de sueldo para centrarse en campaña de Abinader

Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, informó este miércoles que solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de salario de su cargo como ministro Administrativo de la Presidencia.

Paliza explicó que tal solicitud es a fin de poder cumplir con sus asignaciones políticas como coordinador de campaña en la reelección de Abinader.

“He solicitado licencia a las funciones que desempeño en el @maprerd para dedicar todo mi atención a la campaña del compañero @luisabinader. ¡Que el triunfo nos encuentre trabajando!”, escribió el funcionario en su cuenta de X (antiguo Twitter) adjunto de una carta remitida al jefe de Estado.

En el documento, con fecha del ocho de enero, el dirigente político informa que el cese de sus funciones públicas se ejecutará a partir del próximo 17 del mes en curso, durante el periodo electoral.

“En consideración de las responsabilidades políticas que me fueron encomendadas a propósito de los torneos electorales que se avecinan, y en concreción de los principios y valores que abraza la presente gestión, le solicito que, respecto de mis funciones como ministro Administrativo de la Presidencia, me sea otorgada una licencia sin disfrute de sueldo”, se lee en la referida carta.

Horas antes de su publicación, Paliza habría confirmado dicha solicitud durante una entrevista en un programa radial donde aclaró que uno de los viceministros sería su suplente, aunque no especificó quién.

«Entraré en licencia no remunerada, cosa que me pueda permitir dedicar todo mi tiempo a este nuevo reto que se me ha delegado… Quiero generar un distanciamiento entre la campaña y los recursos públicos, además mandar un ejemplo y una señal de que las cosas se hagan diferente», declaró.