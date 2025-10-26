Puerto Plata.– La Policía Nacional apresó en tiempo récord a dos hombres presuntamente involucrados en el ataque armado que dejó gravemente herido al joven Orbis Tavárez Sánchez, durante un incidente ocurrido la mañana de este domingo en el sector Barrio Invi de esta ciudad.

El operativo fue dirigido por el teniente coronel Aneurys Ruiz, encargado del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) en Puerto Plata, bajo la coordinación del general Galán Guerrero, director regional norte de la institución.

Quizas te interese: Abinader supervisa presas del Cibao ante pronóstico de lluvias por huracán Melissa

Los detenidos

Los apresados fueron identificados como José Eduardo Estrella Clase, alias “Pupi”, de 25 años, residente en el sector Los Sufridos, quien presuntamente manipulaba un arma de fuego que se disparó accidentalmente, provocando la herida de gravedad al joven Tavárez Sánchez.

También fue arrestado Starlin Alberto Almonte Estrella, alias “Yogui”, de 22 años, quien al momento de su detención portaba un arma blanca. Ambos fueron interceptados tras una rápida labor de rastreo realizada por los equipos de investigación y patrullaje preventivo.

Según versiones preliminares, el hecho habría ocurrido luego de una disputa registrada horas antes durante una actividad no autorizada, la cual escaló hasta convertirse en una riña violenta.

La efectiva respuesta policial permitió identificar y capturar a los sospechosos en poco tiempo, acción que —según las autoridades— refleja el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en la provincia.

Los dos detenidos fueron trasladados a la sede del DICRIM, donde permanecen bajo custodia. Posteriormente, serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.