Sánchez Paniagua fue enfática en que la realización de un análisis “serios y responsables” es una herramienta importante para determinar la viabilidad o no de los recursos desde el punto de vista económico, social y ecológico para San Juan.

En medio del paro convocado este lunes por organizaciones sociales, medioambientales y académicas en rechazo a la explotación minera en la provincia San Juan, la exalcaldesa del municipio cabecera, Hanoi Yaquelin Sánchez Paniagua, fijó posición en defensa de realizar estudios ambientales como paso previo a cualquier decisión.

Sánchez Paniagua fue enfática en que la realización de análisis “serios y responsables” es una herramienta importante para determinar la viabilidad o no de los recursos desde el punto de vista económico, social y ecológico.

“¿Será imposible dialogar? ¿Será cierto que donde hay oro no puede haber agua? ¿O será cierto que donde hay agua no puede haber oro? Negarnos a realizar estudios ambientales serios y responsables para conocer si es posible aprovechar nuestros recursos naturales no es técnico ni políticamente correcto”, subrayó en un comunicado

Sánchez, actual cónsul general de la República Dominicana en Sao Paulo, Brasil, en el contexto de las protestas sostuvo que, si bien es un derecho ciudadano, insistió que la socialización con diferentes actores debe prevalecer.

“El llamado a paro es un derecho. La prudencia, y el diálogo debe ser siempre una puerta abierta. Pueden estar seguros de algo: siempre estaré del lado de la verdad, del bienestar de mi pueblo y de los mejores intereses de San Juan”, expresó.

Asimismo, destacó que el granero del sur es una demarcación históricamente sustentada en la agricultura, con una fuerte dependencia de sus recursos hídricos. Esto convierte el tema minero en un punto de alta sensibilidad ante el proyecto Romero, de la empresa GoldQuest Mining.

Antecedentes en San Juan

La exalcaldesa también hizo énfasis en los antecedentes ambientales de la zona, señalando problemáticas como la deforestación, los incendios forestales y el deterioro del río San Juan.

“Muchos conocen las dificultades e incluso los enfrentamientos políticos que tuve por defender el corte indiscriminado de árboles centenarios. Saben cuánto me duele ver nuestras montañas arder semana tras semana. Saben cuánto he sufrido al ver desaparecer nuestras cuencas y ver cómo el río San Juan languidece, afectado por la gran cantidad de malas prácticas agrícolas”, expresó.

Debate minería

El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión social en la provincia, donde amplios sectores temen que la actividad minera comprometa las fuentes de agua y, por ende, el principal eje productivo local: la agricultura.

En ese escenario, la exfuncionaria plantea que cerrar la puerta a evaluaciones técnicas limita la capacidad de tomar decisiones informadas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales.

Desde una perspectiva económica, el planteamiento abre el debate sobre la diversificación productiva de la provincia. Mientras sectores promueven la minería como una vía para dinamizar la economía local mediante inversión y generación de empleos, otros advierten sobre los riesgos de afectar las cuencas hidrográficas y, por ende, la sostenibilidad del aparato agrícola.

El paro en San Juan refleja una tensión creciente entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, un dilema que no solo impacta a la provincia, sino que también plantea retos para la política económica y de recursos naturales de la República Dominicana.