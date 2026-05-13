Presentan libro “Samurái de los Negocios”

Santo Domingo.- La Universidad Dominico Americano acogió la conferencia y puesta en circulación del libro “Samurái de los Negocios: Estrategia y mentalidad para el éxito”, en un encuentro que reunió a ejecutivos comerciales, autoridades académicas, miembros administrativos y representantes de la Junta Directiva del Dominico Americano.

La actividad sirvió como escenario para el lanzamiento oficial de la obra “Samurái de los Negocios”, escrita por Leiko Ortiz Cruz, quien combina en este libro principios del Bushido, como la disciplina, la integridad y el honor, con herramientas contemporáneas de liderazgo, neurociencia aplicada, ventas y estrategia empresarial.

La autora fue presentada por la vicerrectora académica de UNICDA, Josefina Pepin, quien resaltó la importancia de impulsar iniciativas académicas que conecten la formación profesional con los retos actuales del entorno corporativo, promoviendo líderes con visión estratégica, pensamiento crítico y capacidad de ejecución.

Durante la conferencia, Ortiz compartió reflexiones y herramientas prácticas orientadas al fortalecimiento de la planificación estratégica, la gestión comercial y el liderazgo de equipos, destacando la necesidad de alinear propósito, mentalidad y acción para alcanzar resultados sostenibles en los negocios.

“El verdadero liderazgo no se trata solo de alcanzar resultados, sino de cómo se piensa, se decide y se actúa con coherencia y virtud en cada etapa del camino empresarial”, expresó la autora al referirse al eje central de su obra.

En el marco del evento, también se anunció el lanzamiento del Diplomado en Neuroestrategias y Ejecución Comercial, desarrollado en conjunto entre UNICDA y Leiko Ortiz Cruz, el cual iniciará en julio de 2026. El programa estará dirigido a líderes, ejecutivos y equipos comerciales interesados en fortalecer competencias estratégicas, toma de decisiones y ejecución efectiva, en respuesta a las demandas del mercado actual.

Con esta iniciativa, UNICDA reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación educativa y la formación de profesionales capaces de generar impacto positivo en el entorno empresarial y organizacional.