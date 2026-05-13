Álvarez es el duodécimo jugador de los Mets que actualmente se encuentra en la lista de lesionados.

NUEVA YORK.– Francisco Álvarez necesita cirugía para reparar un desgarro de menisco en su rodilla derecha, y el mánager de Nueva York, Carlos Mendoza, espera que su receptor titular pueda regresar en seis u ocho semanas después de su cuarta visita a la lista de lesionados desde el comienzo de 2024.

Álvarez se lesionó al conectar un foul en la sexta entrada de la victoria del martes por 10-2 sobre los Detroit Tigers .

“Uno siente lástima por él. Sientes lástima por la persona, por el ser humano”, dijo Mendoza el miércoles. “No ha tenido la oportunidad de jugar todos los días, de superar las dificultades, encontrar la manera de salir adelante y seguir adelante.

En los últimos tres años, siempre ha estado lesionado. Tiene dificultades, tiene rachas de buen juego, pero luego se lesiona y se pierde mucho tiempo”.

Álvarez se perdió 45 partidos entre abril y junio de 2024 debido a un esguince en el pulgar izquierdo , los primeros 25 partidos de 2025 por una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda y 16 partidos en agosto y septiembre del año pasado debido a un esguince en el pulgar derecho .

Tiene un promedio de bateo de .241 con cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas en 37 juegos. Los Mets lo colocaron en la lista de lesionados de 10 días y llamaron a Hayden Senger de Triple-A Syracuse.

Luis Torrens y Senger se repartirán el tiempo detrás del plato en ausencia de Álvarez.

Álvarez es el duodécimo jugador de los Mets que actualmente se encuentra en la lista de lesionados, uniéndose a los lanzadores diestros Reed Garrett (cirugía Tommy John), Justin Hagenman (fractura de costilla), Tylor Megill (esguince de codo derecho), Dedniel Núñez (cirugía Tommy John) y Kodai Senga (inflamación de la columna lumbar); el lanzador zurdo AJ Minter (cirugía del dorsal ancho izquierdo); el campocorto Francisco Lindor (distensión en la pantorrilla izquierda); los jugadores de cuadro Ronny Mauricio (fractura del pulgar izquierdo), Jorge Polanco (contusión en la muñeca derecha) y Jared Young (desgarro del menisco izquierdo); y el jardinero Luis Robert Jr. (hernia discal lumbar).

Además, el jardinero All-Star Juan Soto se perdió 15 partidos el mes pasado debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

“Mi trabajo es sacar lo mejor de ellos hoy”, dijo Mendoza. “Si me preocupo por cuándo va a regresar este chico o si vamos a poder reunir a toda la banda, eso no nos va a ayudar. Nuestro trabajo es salir ahí y encontrar la manera de lograrlo”.

Senga lanzó en Citi Field el miércoles. Young podría comenzar una asignación de rehabilitación por lesión en ligas menores este fin de semana.

Por. Jerry Beach