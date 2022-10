Presentarán ciclo de películas de James Bond

Santo Domingo.- La empresa de distribución y venta de obras cinematográficas, HAL-2046 Films anunció la presentación de un ciclo de películas de James Bond para conmemorar el 60 aniversario del agente 007 en la gran pantalla.

Desde hoy en Palacio del Cine de BlueMall el público podrá disfrutar de 11 películas de la saga del icónico agente secreto.

República Dominicana podrá contar con la oportunidad de estar entre los países que presentarán la retrospectiva de James Bond que se incluye entre una diversidad de actos a nivel internacional que se realizan para conmemorar el 60 Aniversario de este personaje en el cine.

Las boletas para disfrutar del ciclo de películas de James Bond pueden ser adquiridas a través de la página web de Palacio del Cine: palaciodelcine.com.do o directamente en la boletería del cine.

Las películas a exhibirse son:

Dr. No (1962) / 5 de octubre.

From Russia With Love (1963) / 6 de octubre.

Goldfinger (1964) / 7 de octubre.

On Her Majesty ‘s Secret Service (1969) / 8 de octubre.

The Man With the Golden Gun (1974) / 9 de octubre. Octopussy (1983) / 10 de octubre

The Living Daylights (1987) / 11 de octubre.

Goldeneye (1995) / 12 de octubre.

Casino Royale (2006) / 13 de octubre.

Skyfall (2012) / 14 de octubre.

No Time To Die (2021) / 15 de octubre.