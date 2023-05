Puello “Siempre he abogado por las escuelas y los clubes”

Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, dame el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar; y dame sabiduría para distinguir las unas de las otras”.

Plegaria cristiana

“Cada vez que cometo un error me parece descubrir una verdad que no conocía”

Maurice Maeterlinck

El doctor José Joaquín Puello Herrera dijo que siempre ha abogado por el rol social y deportivo que desempeñan las escuelas y los clubes en los barrios, al hablar en la puesta en ejecución del programa De Vuelta al Barrio en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El doctor Puello Herrera, ex presidente del Comité Olímpico Dominicano y alto dirigente de varias organizaciones internacionales, es un gran conocedor del deporte aficionado y ha ejercido un gran liderazgo a través de sus acciones deportivas y sociales.

Alfredo Pacheco y el doctor Antonio Cruz Jiminián se saludan. Observa, Raymond Pozo, en De Vuelta al Barrio.

José Joaquín manifestó que: “Siempre he dicho que las escuelas y los clubes son la esencia para que los jóvenes de los barrios puedan desarrollarse y crear sus propias inquietudes”.

Indicó que ha apoyado por años el trabajo que desarrollan los clubes y la formación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas y liceos.

Enfatizó que: “Las escuelas y los clubes son columnas esenciales para el desarrollo sostenido del deporte y la formación integral de los jóvenes”.

Niños jugadores de baloncesto comparten con Faride Raful, el coronel Jacobo Mateo Moquete y Amín Vásquez.





Sembrar el país

De acuerdo con lo que plantea el doctor Puello Herrera, el país debe ser sembrado de clubes deportivos y culturales. “Daríamos un gran salto positivo en lo deportivo, cultural y sobre todo en la formación de niños y jóvenes, si apoyamos a los clubes y a las escuelas. Para mí eso es trascendental”, manifestó.

Esperar

Cuando el periodista David Hernández Abreu, de la redacción deportiva de El Nacional, preguntó al reputado médico dominicano sobre sus puntos de vista en relación a la iniciativa de Jesús -Chu- Váquez sobre De Vuelta al Barrio, respondió: “Hay que esperar la reacción y los frutos de este plan y cómo lo van acoger los barrios”.

hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.