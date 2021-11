Raphy D’Oleo «El dinero se impuso a la calidad musical»

Santo Domingo.- La vasta experiencia de Raphy D’ Oleo, trabajando como locutor musical desde hace 46 años, y como productor, empresario artístico hace unas cuantas décadas, lo han certificado como un conocedor de la música en todas sus vertientes.

El sitial que ha logrado en este negocio no solo ha sido por su manejo profesional, sino también por la sinceridad para decir las cosas, ya sean positivas o negativas.

D’Oleo, quien es y ha sido manager de destacadas figuras de la música dominicana, que se han mantenido en el gusto del público a través del tiempo por sus composiciones cargadas de eso que mueve al mundo, el amor y el romanticismo, está sorprendido por el deterioro de las letras que actualmente se utilizan en la música, pero aun así confía que dentro de poco “retornaremos a la belleza en términos del arte”.

“Lo que se está haciendo es todo, menos arte. La gente pide a gritos que retornemos al verdadero arte, a lo que se llama arte de verdad, y la música es arte, la música es cultura. Sin embargo, debe venir una revolución para terminar con esa podredumbre que tenemos nosotros como arte y con esta secuencia de cosas negativas que a una generación le han hecho creer que es arte”, manifestó durante una conversación con Que Pasa.

Asimismo, lamentó que hoy el negocio de la música no haya cambiado para positivo y que el dinero esté primero que la calidad. “Es el negocio que ha cambiado, y al cambiar el negocio los objetivos cambian. Ahora lo importante es cuánto dinero me gano diciendo una obscenidad que llegue a más gente, antes era cuánto dinero me gano haciendo algo de calidad que le llegue a más gente. El dinero se impuso a la calidad. Ahora la calidad aleja el dinero, ahora cualquiera con un teléfono le lleva milla a quien duró años estudiando”.

Aunque dice que en la música estamos fuera del camino, siente que pronto retornaremos a este. “Esa generación va a comenzar a abrir los ojos y a sentir que lo que está consumiendo no es bueno”.

El Bailazo en el Navican de Neón

Raphy se encuentra poniéndole el toque navideño a las noches de los radioescuchas con “El Bailazo en el Navicán de Neón”, por Neón 89.3 FM, bajo su producción y conducción, de lunes a viernes de 8:00 de la noche a 2:00 de la madrugada.

El espacio radial que transmite de manera simultánea a través de la emisora virtual cangrejord.com, es una fiesta bailable, en la que con popurrí de grandes éxitos navideños y clásicos del merengue, bachata y salsa, el locutor busca despertar ese espíritu y la alegría que la temporada navideña brinda.

“El Bailazo del Navican es tu fiesta en casa. No hay interrupciones, no hay un locutor hablando, puedes pararte a bailar y nadie va a interrupir tu baile hablando”, destacó.

“Hablando menos y entreteniendo más” es el eslogan del programa, pues el empresario afirma que eligió éste al analizar que en la radio dominicana la música ha dejado de ser importante, por la cantidad de programas de opinión.

“Los programas hablados se han convertido en un negocio muy lucrativo, si despiertas a las 6:00 de la mañana y llegas a tu casa a las 7:00 de la noche, en todas esas horas lo único que consigues cuando enciendes el radio es talks shows, pero encima de que hay gente hablando, tienes el dolor de cabeza, que es restregándote en la cara los problemas del país y los tuyos, entonces cuando llegas a casa lo menos que quieres es prender la radio para que venga alguien ha hablarte de problemas. Entonces dije, voy hacer un programa donde menos se hable. Esa es la razón del eslogan”.