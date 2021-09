Kiara Romero cada día más en paz

Santo Domingo.- Kiara Romero se siente cada día más conectada con ella misma y en paz, luego de pasar por depresiones y perder los deseos de vivir.

Su hijo, cuyo nacimiento considera una bendición, fue y ha sido el impulso más grande que tiene para seguir adelante, además del amor incondicional de su familia.

“Luego de que atraviesas una relación llena de abuso psicológico, aprendes con la ayuda de expertos y el amor Dios y de tus allegados a evitar los ambientes tóxicos y encontrar el espacio seguro para desarrollarte sanamente”, dijo en entrevista para este medio.

Ha tenido muchos avances en su recuperación, luego de que hace casi tres años cayera de un tercer piso en su casa de San Francisco de Macorís, por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente unas siete veces que le han devuelto su movilidad casi por completo.

“Gracias a Dios, a mis médicos, a la fundación Baseball Assistance Team y a todas las personas que se han involucrado en mi proceso, estoy recuperándome física y emocionalmente de manera satisfactoria”.

Sobre qué tanto le afectaron las críticas que se hicieron en su momento a las cosas por las que pasó, y a su ya terminado matrimonio con el pelotero Carlos Paulino, dice ahora está más tranquila, porque estaba en un momento más sensible emocionalmente y el hecho de que nunca había protagonizado ningún escándalo, provocó que no supiera manejarlo y se refugiara en sus redes sociales, lo que ahora considera fue un error.

Agrega que luego “entendí que los prejuicios y ataques que recibí y recibo todavía de mucha gente, son debido a la falta de información sobre salud mental que tienen las personas, sobre todo en nuestro país. Yo era de las personas que creía que podía superar la depresión sola, pero no fue así, y al igual que como yo lo estuve, hay muchas personas que no asisten a un psicólogo por esta razón y muchísimos otros estigmas”.

Esta experiencia hace que la joven presentadora hoy en día use su voz y redes sociales para ser portavoz de la importancia de normalizar que se hable sobre salud mental, del autocuidado y de visitar profesionales de la salud mental si así se requiere.

De la depresión no se sale sola

Kiara expresa que lo primero que se debe entender es que de la depresión no se sale solo “sin importar nuestras creencias religiosas y culturales una persona deprimida debe buscar ayuda profesional. En el mismo orden, deben saber que nadie es culpable de pasar por depresión, no es opcional, no discrimina a las personas por su edad, sexo ni raza. Nadie debe avergonzarse de sufrir esta enfermedad”.

En base a su experiencia agrega que una persona deprimida necesita más que nunca el apoyo y la comprensión de su familia y de sus amigos más cercanos, estar en un ambiente amoroso y donde no se le juzgue es fundamental para que el proceso de recuperación sea exitoso.

“La persona depresiva se siente sola, desesperanzada, irritable, ansiosa, tiene sentimientos de culpabilidad, se siente sin propósito de vida, no puede dormir o duerme mucho, no puede concentrase en sus actividades diarias como por ejemplo trabajar o algo tan sencillo como leer, su ánimo es cambiante debido a la misma enfermedad, come poco o come mucho, también suele pensar que no tiene salida y opciones cuando es todo lo contrario”.

Confiesa que en su caso tuvo aquella fuerte crisis de depresión y uno de los sentimientos más difíciles que enfrentó fue no poder controlar lo que estaba pasando, “porque se siente como si otra mente o persona habitara en tu cuerpo y te dominara por completo”.

EL DATO

Su libro

Sobre si tiene planes futuros en la comunicación, adelanta que actualmente trabaja en su libro según como el tiempo y las operaciones que le han realizado se lo han permitido.

“Estoy depositando todo mi corazón, porque sé que será de bendición para todas las personas que como yo han pasado por grandes traumas como: abuso sexual, maltrato psicológico, procesos físicos difíciles y dolorosos, además de la depresión, y de cómo he salido adelante a pesar de ello, esperando servir de inspiración a todos los lectores”. Por otro lado, la comunicación y la actuación siempre serán parte de su vida así que no descarta.