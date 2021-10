Reacción tardía

El veterano senador Félix Bautista, de Fuerza del Pueblo por San Juan, ha confirmado que fue tan acelerada la aprobación de las leyes electoral y de partidos políticos que no se reparó en que ambas chocaban con la Constitución.

Si es así, procede entonces la revisión que ha planteado a fin de preservar derechos como el de reunión, asociación y expresión y difusión del pensamiento.

El legislador vino a darse cuenta de la disonancia entre las leyes y la Constitución después de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) en que se ordena a los partidos políticos cesar, por extemporánea, la campaña proselitista.

Es posible que, como planteó Bautista, las leyes necesiten ser revisadas. Pero no deja de sorprender que dirigentes y partidos políticos aleguen ignorancia sobre unas legislaciones no solo aprobadas a regañadientes, sino que es la primera vez desde que entraron en vigencia que la JCE, aunque sea de manera tardía, reclama que sean respetadas. Con la decisión la JCE no ha coartado los derechos constitucionales que sugiere el senador al motivar la revisión de las leyes electoral y de partidos políticos.