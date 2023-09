Rechazan petición RD revise cierre frontera

El Instituto Duartiano calificó esta mañana como un descaro la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Haití, William O’Neill, de pedir al gobierno dominicano reconsiderar la decisión de cierre total de la frontera domínico-haitiana.

Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, consideró que la petición de O’Neill constituye una inaceptable intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana, que tiene todo el derecho sobre sus recursos naturales.

“El Instituto Duartiano rechaza categóricamente este inaceptable pedimento, revelador de la hostilidad que se ejerce contra la Nación que más ha ayudado y colaborado con Haití y a sus súbditos, la República Dominicana. “Esta gente que no ha hecho nada, que no se ha visto ningún esfuerzo serio orientado ayudar a ese pueblo, a esa nación en su situación particular, tienen sin embargo el descaro de pedirle a la República Dominicana hacer lo que no debe, cuando este es un problema muy serio y donde a quien hay que llamar a la recapacitación es al gobierno y a las autoridades haitianas, aunque uno sabe las precariedades en que se desenvuelven las autoridades de esa nación”, dijo.

Añadió que “las declaraciones de William O’Neill, de la ONU, se inscriben en las reiteradas presiones que se ejercen injustamente contra la República Dominicana, y con estas se irrespeta el principio de no intervención en los asuntos internos, principio que lo debe tener bastante claro este alto funcionario de Naciones Unidas”

Dijo que los dominicanos y el mundo lo que esperan es que la ONU asuma de manera clara su responsabilidad de acompañar a Haití para que pueda superar la gravísima crisis en todo lo sentido en que se encuentra inmersa.

El dirigente cívico pidió al Gobierno mantenerse firme en su posición y llamó a todos los sectores del país ponerse al lado de los intereses supremo del pueblo dominicano.

“Las autoridades dominicanas han de mantener la mayor firmeza, y todos los sectores de la vida nacional tienen que estar al lado de los intereses supremos del pueblo dominicano; este es un momento donde tenemos que mantener la unidad en torno a la dominicanidad”, planteó

Consideró Gómez Ramírez que O’Neill por lo menos debió hacer un esfuerzo para que cese la actitud de los haitianos y que afecta el interés nacional.

Lamentó que los agentes de la comunidad internacional, como es el caso de O’Neill, no tienen ningún tipo de actitud de colaborar con la solución del problema que se ha presentado por la construcción ilegal de un canal que realizan los haitianos, el cual se supliría de las aguas del rio Masacre.

Opinó que el conflicto con la construcción del canal para su solución amerita la participación de entidades del orden internacional que ayuden en la situación y que particularmente los haitianos entiendan que están violando un tratado y que los tratados son acuerdos que están para cumplirse.

“Entonces ejercer presión procurando que la República Dominicana ceda reabriendo frontera sin la solución de un problema que tiene que ser necesariamente resuelto, porque es la condición para la reapertura, parece que es un pedimento que escapa al buen propósito”, sostuvo.

Agregó: “Se le está pidiendo al país lo que no puede dar, porque el cierre de la frontera es una decisión del Estado, del gobierno que lo administra, frente a una actitud de Haití de irrespetar convenios”.