Reclama equidad en alianza electoral

El coordinador del sector externo del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario Márquez, advirtió ayer a las fuerzas políticas opositoras que dentro de una alianza electoral tiene que existir equidad, donde sus integrantes se sientan incorporados.

“Hay que saber ceder, tomar y que haya una fórmula en la cual sus integrantes se sientan representados”, afirmó dirigente político y expresidente de la Junta Central Electoral.

Según Rosario Márquez, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sacará menos alcaldes que la oposición en su conjunto en las elecciones de febrero, de un total de 158 plazas que deben ser elegidas.

«Yo pienso que el Gobierno se siente amenazado por el expresidente Leonel Fernández, el contrato que se le dio al PRM es hasta mayo de 2024», manifestó el expresidente de la JCE al ser entrevistado en la plataforma política Gibertymas por YouTube.

También te podría interesar: PLD y FP comienzan a negociar alianzas

Al analizar la situación social y política del país, Rosario Márquez dijo que los apagones, el desempleo, la inseguridad ciudadana, define al PRM como una pesadilla para República Dominicana, debido a que la gente no come igual, incluso, hay gente que come una vez al día.

Pedido

El dirigente político apuntó que el oficialismo no cree en los organismos públicos, y que por eso acudió a la embajada de Estados Unidos para que depuren sus aspirantes a posiciones electivas para las próximas elecciones, acción que considera lesiona el principio de soberanía.

Reelección

Sobre el tema de la reelección, Rosario Márquez, habló al respecto y sostuvo que en los últimos dos meses hay una polarización entre el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández, con una diferencia de dos a tres puntos, lo que representa un empate técnico con 38% y 36%.

El jurista Rosario Márquez dijo que sin duda, el presidente Abinader optará por repostularse en esa posición, pero adelantó que perdería, bajo el entendido de que el pueblo dominicano está viviendo momentos difíciles en términos económicos y de seguridad.