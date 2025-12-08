Tras 9 años de ausencia, la Cervecería Nacional Dominicana, anunció el Festival Presidente, durante un encuentro de prensa celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el cual posteriormente fue amenizado por el artista urbano Arcángel.

Según se informó, el retorno de la plataforma, insignia de la marca Presidente, se suma al plan de inversiones estratégicas de la compañía para impulsar el desarrollo del país y honra un legado que ahora trasciende a Cervecería, para convertirse en patrimonio de los dominicanos.

“Este festival es un regalo para todos los que lo vivieron y para quienes solo han escuchado las historias y sueñan con ser parte de ellas, ofreciendo nuevos motivos para celebrar y brindar juntos”, expresó Fabián Suárez, Presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

El evento musical más emblemático del país, cuya última edición se realizó en 2017, desde su primera entrega en 1997, el Festival Presidente ha reunido en su escenario a destacadas figuras nacionales e internacionales, consolidándose como el espectáculo musical más grande de República Dominicana y un punto de encuentro para miles de fanáticos.

