Rehúsan dar detalles presunto desfalco

La Procuraduría General de la República informó hoy que mantiene reservada la investigación y las diligencias procesales que lleva a cabo sobre el caso de desfalco por más de 19 mil millones de pesos en la que figura como encartado el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otras 108 personas físicas y jurídicas.

Ante la insistencia de un periodista sobre las medidas que ha tomado el Ministerio Público, como la inmovilidad de bienes e impedimento de salida a los mencionados en el fraude cometido mediante la apropiación de bienes del Estado, el órgano acusador se rehusó dar detalles y solo se limitó a decir: “Está reservada esa investigación”.

La PGR informó que lleva bastante avanzada la investigación del caso.

A solicitud de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la magistrada Kenya Romero ordenó al sistema financiero nacional, llámese superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) entregar al director de la Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.

En su autorización, la jueza establece como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días, que corren desde el 23 de agosto.

La investigación abarca a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Picirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar.

Simón Lizardo Mézquita, ex administrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, ex director general de presupuestos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de exmiembro de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio de Hacienda.

Otros encartados son empleados que presuntamente tuvieron participación en los hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda, Belkis Tejada Ramírez, ex directora jurídica de Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis, Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda administrativa, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección de Bienes Nacionales, quien se desempeñaba como asesor de esa entidad.

Además de Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales, María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la contraloría general de la República, Priamo Jiménez Toribio, auditor de la contraloría, William Antonio Castillo Deudas, soporte administrativo de la División de reconocimiento de deudas administrativas, Joaquín Ernesto Tavares Cabral, agrimensor de la división de reconocimiento de deuda administrativa, Wilma Esmeralda Rosario Santana, abogada de dicha división.

Narra el MP que el elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de créditos por más de diez mil quinientos millones de pesos a persona de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndose inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, afirmó que todas las informaciones que poseen sobre la red que desfalcó al Estado con más de 17 mil millones de pesos y que supuestamente encabeza el exministro de Hacienda Guerrero, se las enviaron las instituciones oficiales correspondientes y por sus incumbentes, como es costumbre en todas las investigaciones que realizan y han sometido a la justicia.

El Ministerio Público investiga al ex ministro de Hacienda del pasado Gobierno, Donald Guerrero, por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.