Revela secreto de consistencia

Por Gabriel Delgado Aguilar

Albat,com.- Nelson Cruz es uno de los mejores peloteros dominicanos y latinos de la última época, siendo además un jonronero de cuidado. El veterano es un bateador con muchísimos recursos y sin duda tiene una o dos cosas que enseñar a los jóvenes jugadores que apenas están comenzando su andar en el beisbol profesional.

A sus casi 40 años de edad, Boomstick ha mencionado a MLB.com que el secreto de su enorme consistencia a lo largo de los años no se debe a levantar pesas, un régimen de entrenamiento riguroso o pasar horas y horas prácticando, sino a dormir y descansar lo suficiente para que el cuerpo se recupere:

“Todo empieza con un buen descanso, tomando en cuenta cuanto tu trabajes, si tu no tienes la recuperación y el descanso necesario para que tu cuerpo pueda al otro día volver y ser sometido al estrés que conllevan los entrenamientos y las prácticas. No vale la pena trabajar tan duro y no poder descansar”.