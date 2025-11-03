La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifestó su profunda preocupación por los argumentos utilizados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Acta núm. 010-2025, mediante la cual decidió no ratificar a los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón como jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Según el documento oficial, la decisión se sustentó en que “los resultados no alcanzan los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”. No obstante, ROI señala que las evaluaciones públicas realizadas por el propio CNM muestran calificaciones excelentes en capacidad jurídica, ética profesional, independencia y cumplimiento de funciones.

Para la organización, esta incongruencia entre los informes técnicos y el resultado final pone en duda la objetividad y transparencia del proceso de evaluación.

En el caso del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, el CNM habría considerado su proximidad a la edad de retiro establecida en la Constitución (75 años).

ROI entiende que, si ese fuera el criterio determinante, el juez no debió ser sometido a evaluación, ya que la valoración debe centrarse en el desempeño, no en causales de retiro previamente definidas en la ley.

Además, el acta no menciona expresamente la edad como motivo, lo que evidencia —según la entidad— una aplicación discrecional de criterios.

Respecto a la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, única mujer evaluada en esta etapa, ROI advierte que las observaciones del acta sobre sus posiciones jurídicas razonadas resultan preocupantes y podrían vulnerar los principios de igualdad e independencia judicial.

ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana, la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).