Santo Domingo. – En los últimos cuatro años, la República Dominicana ha deportado a más de medio millón de personas, la mayoría de ellas de nacionalidad haitiana, según los registros de la Dirección General de Migración (DGM).

Entre 2021 y 2024, fueron repatriadas 509,348 personas hacia distintos países, de las cuales la gran mayoría, 508,529, corresponden a ciudadanos de Haití.

De acuerdo con los datos oficiales, las deportaciones de nacionales haitianos se distribuyen de la siguiente manera: 44,020 en 2021, 122,748 en 2022, 174,602 en 2023 y 167,175 en 2024.

El segundo país con mayor número de ciudadanos deportados durante ese período es Estados Unidos, con 90 casos, la mayoría relacionados con hechos delictivos. Las cifras anuales son: 11 en 2021, 15 en 2022, 28 en 2023 y 36 en 2024.

En tercer lugar figura Cuba, con 68 deportaciones entre 2021 y 2024: ninguna en 2021, 40 en 2022, 17 en 2023 y 11 en 2024.

Le sigue Venezuela, con 34 casos en el mismo período (10 en 2021, 10 en 2022, 5 en 2023 y 9 en 2024).

En quinto lugar se encuentra Colombia, con 21 ciudadanos deportados: 7 en 2021, 5 en 2022, 3 en 2023 y 6 en 2024.

Otros países con menores cifras de repatriación son Honduras (10), México (9), Italia (8), Hungría (5), Polonia (5), Puerto Rico (5), España (4) y China (3), conforme a los datos de la DGM.