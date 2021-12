Senadores de Elías Piña y Dajabón claman por sus pueblos

Santo Domingo.-El senador de Elías Piña, Iván Lorenzo admitió este miércoles que su provincia es una de las más pobre del país porque carece de desarrollo económico y posee pocas oportunidades para los jóvenes los cuales están emigrando y dejando la frontera a los haitianos.

En ese sentido confirmó que Elías Piña no cuenta con una universidad, además de que no hay un centro de especialidades para los ciudadanos que enfrentan dificultades de salud, obligando a los ciudadanos a trasladarse a otros lugares para realizarse algún estudio médico.

Senador de Elías Piña Iván Lorenzo. /Jorge González

«Si no hay oportunidades para los jóvenes tienen que irse por eso la migración en las provincias colindantes», dijo Lorenzo al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio junto a sus colegas de Dajabón, David Rafael Sosa; de Pedernales, Dionis Sánchez; de Independencia, Valentín Medrano y de Montecristi, Ramón Pimentel, todos de la línea fronteriza.

Puntualizó qué hay una ley de Desarrollo Fronterizo, pero el desempleo sigue siendo alto en la zona de la frontera, y él espera que los empresarios de Santo Domingo pudieran instalar empresas aunque no sea con el mismo nombre, que puedan producir empleos, porque en el caso de la provincia de Elías Piña, que solo exporta el 5% del comercio informal hacia Haití, y mueve entre 15 y 20 millones de pesos semanales.

Insistió en que esa falta de desarrollo perjudica a esa región y citó el caso de las tarjetas del bono navideño que dio el gobierno el año pasado fue una estafa, porque en Elías Piña no pudieron beneficiarse de ella.

Senador David Sosa. /Jorge González

De su lado el senador de Dajabón, David Rafael Sosa, también manifestó que su región necesita una mano amiga por parte del Gobierno, porque en esa provincia faltan construcciones de carreteras y fuentes de empleos para los jóvenes que han terminado sus estudios de bachillerato.

Resaltó que el fuerte de Dajabón es el comercio con Haití, pero es la única provincia donde un haitiano es ilegal cuando acude a comprar y consideró que eso hay que cambiarlo, además agradeció y dio las gracias por el proyecto de llevar la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a esa comunidad.

El legislador habló además del canal que se construye en territorio haitiano, el cual, según dijo, tiene como propósito canalizar el río Masacre con el objetivo de desviarlo para controlar sus aguas.

«Lo primero es que el río Masacre no tiene agua, ese canal no será posible, eso fue tema de campaña, no había presupuesto para comprar un dique para que esa agua pueda subir al canal», dijo el senador Sosa al responder preguntas de los periodistas en el Almuerzo del Grupo Corripio sobre el tema.

Hay que recordar que tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, el 7 de julio del presente año los trabajos quedaron paralizados.