¿Serán novios? Anuel publica foto besando chica

El artista puertorriqueño Anuel AA publicó una foto la noche de ayer martes en la que figura abrazando y besando a una chica.

A través de una historia en la red social Instagram, se observa al cantante con una mujer cuyas facciones no se aprecian totalmente y de la que aún se desconoce identidad.

La imagen fue publicada por Anuel, el mismo día en que cumplió años su expareja y madre de Cattleya (hija de ambos), la cantante dominicana Yailin La Más Viral, con quien tuvo una relación que terminó públicamente el pasado mes de febrero.

Además Anuel, luego de publicar la foto, subió una historia con emoticonos de amor y uno de diablito, junto con la canción «Pacto» de Jay Wheeler, con el estribillo «Estoy adicto a ti como el pasto. Ella no me da like ni me sigue pero me puso un diablo de contacto».

El intérprete de «Más rica que ayer» ha estado envuelto en varias controversias que tienen que ver con exparejas, incluyendo polémicas con la artista colombiana Karol G, con quien tuvo un noviazgo que finalizó en el año 2021.

El cantante, a pocos días de terminar su relación con Yailin, causó revuelo en Instagram tras publicar que dedicaba la canción «Mejor que yo» a Karol G.