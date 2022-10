Cristiano Ronaldo,

Estrella fútbol.-

Con el paso de los años su estrella ha perdido brillo. Es lógico que lo alternen, por lo cual no debe perder la compostura. Decepciona la mala conducta que ha observado por el hecho de dejarlo en el banquillo o no darle participación en algunos encuentros. Tiene que entender que ya no es el mismo de otros tiempos.

Luiz Inácio Lula da Silva

Lula da Silva,

Candidato presidencial Brasil.-

Aunque corre como favorito para el balotaje del 30 en Brasil hace bien en arengar a los suyos para que no bajen la guardia. La experiencia de la primera vuelta, donde de un 15% de ventaja que le daban las encuestas el porcentaje se redujo a un 5, es para trabajar sin descanso como única forma de ganar unos comicios que se ven muy parejos.

Hugo Beras

Hugo Beras,

Director del Intrant.-

Los primeros resultados apuntan a que el proyecto “Parquéate bien” ha sido una buena iniciativa. Quienes han ignorado el programa, que se inició en el sector Piantini, han tenido que pagar las consecuencias. El tránsito luce un poco más ordenado, que es a lo que se aspira con la circulación de vehículos.