Evalúan sustitución de Hugo Beras en Intrant ante pedido de licencia

El Gobierno evalúa diferentes opciones para la gerencia del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ante la solicitud de licencia presentada por su director Hugo Beras, como consecuencia del conflicto generado con la compañía que se escogió para la instalación de semáforos inteligentes y cámaras en el Gran Santo Domingo.

El Ministerio de la Presidencia informó esta mañana que analiza la solicitud de licencia presentada por Beras, para tomar las decisiones oportunas, que permitan que la institución continúe ofreciendo los servicios a la población.

Joel Santos, ministro de la Presidencia, hablando a través la directora de comunicaciones de ese organismo, Rossanna Figueroa, dijo que las decisiones a tomar oportunamente serán dadas a conocer al país.

El Nacional trató de comunicarse con el Intrant, para saber si Beras dejó la dirección en manos de otra persona, pero el director de comunicaciones de esa institución no respondió.

Hugo Beras solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Manifestó que “las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader”, precisó.

Asimismo, Beras indicó que desde el Intrant se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la DGCP sobre este proceso, al tiempo de expresar que “apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias”.

Beras informó que previo a la solicitud de licencia, depositó este jueves ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese mismo órgano el tres de noviembre del 2023.

De esta forma la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la DGCP, específicamente en torno a las cuestionadas credenciales de la empresa Transcor Latam, quien resultó adjudicataria de la licitación del proceso de contratación del Servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.