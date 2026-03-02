Mundo

Suben a seis los soldados estadounidenses muertos en el conflicto con Irán

Por
Suben a seis los soldados estadounidenses muertos en el conflicto con Irán

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Estados Unidos elevó este lunes a seis la cifra de soldados estadounidenses que han muerto en el marco del conflicto con Irán tras recuperar los cuerpos sin vida de otros dos militares que participaron en los primeros ataques del sábado.

«Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes«, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en X.

Suben a cuatro los soldados estadounidenses muertos en la ofensiva contra Irán

No especificó la identidad de los fallecidos, que «se mantiene en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.»

TEMAS: #Conflicto#muertos#soldados
Agencia EFE

Agencia EFE

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias de España y la cuarta más grande del mundo, destacándose como la mayor agencia de noticias en idioma español y la cuarta más importante a nivel global, con una fuerte presencia en Iberoamérica. Fundada en 1939, es una entidad pública española que opera con una vocación de servicio informativo riguroso, neutral y multimedia.