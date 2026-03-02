Estados Unidos elevó este lunes a seis la cifra de soldados estadounidenses que han muerto en el marco del conflicto con Irán tras recuperar los cuerpos sin vida de otros dos militares que participaron en los primeros ataques del sábado.

«Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes«, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en X.

No especificó la identidad de los fallecidos, que «se mantiene en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.»