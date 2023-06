Sugeiry Monsac: “Nunca nos rendimos”

DLa veterana jugadora Sugeiry Monsac encestó una canasta milagrosa para que la República Dominicana avanzara a la final del torneo de baloncesto femenino de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se efectúan en San Salvador, El Salvador.

Las dominicanas vencieron, 66 por 65, a las cubanas y esta noche se enfrentarán a Islas Vírgenes por el oro.

El avance de las quisqueyanas se produjo, tras un canasto de Monsac cuando restaban 5 segundos por jugar del último parcial.

“La jugada inicialmente estaba diseñada para Esmery Martínez pero sabíamos que todas las marcas irían sobre ella, por lo cual aproveché los bloqueos y entré para ir en busca de esos dos puntos”, explicó Monsac.

Las dirigidas por el técnico Alberto Zabala llegaron al último parcial debajo de 11 en el marcador (56-45), pero realizaron varias paradas defensivas y se mostraron más pacientes al momento de hacer ofensiva.

“Nunca nos rendimos y siempre tuvimos confianza la una en la otra, porque los disparos no nos estaban cayendo. Hicimos ajustes en nuestra defensa para sacar la victoria”, destacó.

Sobre la mentalidad para el encuentro de la final señaló: “Vamos a darlo todo y apostamos a que nosotras saldremos con la medalla de oro”.



Histórico

Es la primera vez en la historia que las dominicanas vencen a las cubanas en baloncesto.



Uribe

El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, consideró que la victoria del combinado nacional femenino contra Cuba será memorable, indicando que es una muestra de madurez.

Señaló que las chicas mostraron un cambio de actitud e hicieron saber que ya no le temen a las Cubanas. “La cosa no tan solo era ganarle si no hacerle sentir que podemos”, dijo Uribe.