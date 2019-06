ARLINGTON, EE.UU.- Adrian Beltré se convirtió el sábado por la noche en el Globe Life Park en el cuarto jugador de los Vigilantes de Texas en tener retirada su camiseta.

Beltré, quien terminó su carrera con ocho temporadas en Arlington, se retiró después de la temporada de 2018.

Ningún Vigilante de Texas volverá a usar el No. 29.

Se une a Nolan Ryan, el ex manager Johnny Oates y al receptor del Salón de la Fama Iván Rodríguez como los únicos ex jugadores de los Vigilantes que le han retirado sus números. El No. 42 de Jackie Robinson también está retirado por todos los equipos de la liga.

Beltré entró al estadio montado en la parte trasera de una camioneta azul, saludando a los fanáticos. Se unió a su familia, incluyendo a su esposa, tres hijos y sus padres.

El gerente general de los Vigilantes, Jon Daniels, el narrador de la radio Eric Nadel y la reportera de la cueva Emily Jones (quien fue la Maestra Ceremonias) estaban todos sentados cerca del montículo del lanzador para la ceremonia de 55 minutos. También estuvieron presentes los ex jugadores Michael Young y David Murphy.

“Cuando vine por primera vez aquí, no sabía qué esperar”, dijo Beltré. “El primer chico con el que hablé fue Michael Young. Estoy muy agradecido por lo de esta noche. Por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a ustedes, los fanáticos, por apoyarme y por apoyar a nuestra organización”.

El ex dirigente de los Dodgers, Tommy Lasorda, quien fue gerente general interino de los Dodgers que llamaron a Beltré desde las menores en 1998, fue un invitado sorpresa.

“Fue una hermosa sorpresa tener a Tommy Lasorda aquí hoy”, dijo Beltré. “No hay duda de que sin él no estaría aquí hoy”.

Beltré fue un favorito de los fanáticos, no solo por su producción en el campo, sino también por la alegría que mostró en el terreno, especialmente por sus problemas (bromas) con su compañero de equipo Elvis Andrus.

Tuvo divertidas batallas con el lanzador de los Marineros, Félix Hernández, su ex compañero de equipo en Seattle. Una vez fue expulsado por el árbitro Gerry Davis por mover la cubierta del círculo más cerca del plato. Hizo que todos se rieran, sus compañeros de equipo, jugadores rivales y fanáticos, por el famoso disgusto de que le tocaran la cabeza.

Eso nunca impidió que Andrus lo intentara, ni siquiera durante la ceremonia. Y siempre fue divertidísimo.

Beltré, quien jugó 21 temporadas, terminó 16º de todos los tiempos con 3,166 hits, incluyendo 1,277 con Texas. También terminó su carrera 24to de todos los tiempos con 1,707 carreras impulsadas, incluyendo 699 con Texas. También terminó 30mo de todos los tiempos con 477 jonrones.

Durante la ceremonia, miembros del Salón de la Fama, incluidos George Brett, Pedro Martínez, Mike Schmidt y Chipper Jones, y futuros miembros, incluidos Derek Jeter y David Ortiz, ofrecieron sus respetos a través de un video en la pizarra del estadio. Muchos de ellos predijeron que Beltré sería un miembro del Salón de la Fama, lo que provocó fuertes aplausos de aprobación de casi 40,000 asistentes. Dirk Nowitzki, el ex jugador de Dallas Mavericks, estuvo observando desde detrás del plato

“Yo fui como un padre para él”, dijo Lasorda. “Habiéndolo conocido desde que se metió en el béisbol. Cuando firmó como novato, le dije que, él tenía toda la habilidad del mundo, que no lo arruinara”.

El artista Vernon Wells presentó una pintura de collage de Beltré y su No. 29, y Andrus le presentó a Beltré una túnica de terciopelo azul de los Vigilantes hecha a medida con su nombre y número en la parte posterior.

Andrus tomó el momento, por supuesto, para tocar la cabeza de Beltré cuando se volvió para tomar asiento. Beltré, como lo hizo tantas veces durante su carrera como jugador, reaccionó con indignación fingida. Se arrancó la bata y la arrojó hacia Andrus.

Fue una risa más para los fanáticos del béisbol, cortesía de AdrianBeltré.

Nadel llamó a Beltré su jugador favorito para observarlo porque siempre tenía una sonrisa en su rostro. Recordó cómo Beltré se desempeñó tan bien al final de la temporada con la postemporada en juego.

“Sí, fue grandioso, y lo fue cuando más importaba”, dijo Nadel. “Me enorgullece anunciar que nadie con un uniforme de los Vigilantes de Texas volverá a usar el No. 29”.

Con eso, el nombre de Beltré y el número 29 fueron develizados en la fachada detrás del jardín izquierdo.

Danilo Díaz

El ministro de Deportes, Danilo Díaz, dijo que el gobierno dominicano quiso presenciar el acto donde Texas retiró el número de Adrian Beltré, “ya que sus hechos honran al país y es un ciudadano que sirve de ejemplo a los que sueñan con ser peloteros”.