Tivi Gunz sigue trabajando en el crecimiento de su carrera

New York.- Tivi Gunz puso a una multitud de más de 800 mil personas a bailar y saltar al ritmo de su dembow, durante la fiesta de orgullo patrio en “La Gran Parada Dominicana del Bronx”.

Desde la carroza de “La Mega 97.9FM”, Tivi Gunz uno de los artistas más versátiles del género urbano mantuvo al público ondeando sus banderas y moviendo los pies con la interpretación de sus éxitos, “Zuculento”, “Se Quedó Pegao” y “Gass Pure” entre otros.

“Estamos trabajando arduamente en mi carrera, de manera que, este esfuerzo se refleje de manera positiva en el crecimiento que estamos viviendo en este momento. Estuve en la Gran Parada Dominicana del Bronx elevando mi bandera y poniendo a gozar a mi “Gunz Gang” (nombre designado a los seguidores del artista) y al público. Agradezco grandemente a Dios primero, mi disquera Naky Naky Records, Dj Lojo y a todo mi equipo de trabajo” dijo.

Agregó que “Me encanta la dominicanidad. Ahora que he tenido la oportunidad de viajar a Europa, Estados Unidos y Sur América me he dado cuenta que no hay nada como ser Dominicano, que no hay nada como ser latino.” “Estamos muy agradecidos de esta gran ciudad por su cariño”.

Este 2023 ha sido un año muy importante para la carrera de Tivi, ya que ha podido darle calor a su público internacional. Empezando con su gira por toda Europa en febrero, hasta su más reciente vista a Santa Marta, Colombia, hace solo unos días donde fue presentador del premio “Influencer del Año” en los premios Monitor Music Awards.

“Mi visita a Colombia fue una experiencia muy linda ya que pude cruzar el alfombra roja y presentar mi música por muchos de sus medios más importantes. Compartí con grandes artistas locales y saque un espacio para grabar un tema musical con “Lalo” un intérprete urbano local muy querido y conocido. Así que ya saben muy pronto por Bobota y Medellín estaremos promocionando esa colaboración” expresó.

Además al inicio del mes se paseó por la alfombra de Premios Juventud 2023 en la isla del encanto Puerto Rico, donde compartió con grandes artistas de alta gama entre ellos De La Ghetto, Jowell & Randy, Zion & Lennox, Wisin entre otros grandes artistas urbanos. Y visito a varias emisoras llevando su música.

¿Qué sigue para Tivi Gunz? “Te comento que agotaré una gira de medios aquí en el área estatal. De aquí me voy a Santo Domingo pues el sábado 12 de agosto seré uno de los artistas invitados del concierto de Rochy RD y me regreso de inmediato a Nueva York para formar parte de la “Parada Nacional Dominicana en Manhattan” el domingo 13 de agosto y luego estará en ‘La Parada Dominicana de Paterson NJ. Y esperen mucha música nueva’