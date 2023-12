Trabajan reparación túnel 27 de Febrero

Hoy, el Ministerio de Obras Públicas concluirá los trabajos de reparación en la caseta de ventilación del bulevar sobre el túnel de la avenida 27 Febrero, que fue impactada por un vehículo la madrugada del viernes.

Carlos José Encarnación, encargado de albañilería del MOPC, aseguró que el impacto no afectó en nada el túnel debido a que los daños fueron en la parte lateral del ducto.

Dijo que las partículas que cayeron al túnel fue producto de los trabajos que realizaban, pero que se tomaron las medidas pertinentes para evitar daños al paso vehicular.

Sostuvo que brigadas laboran a todo vapor para concluir con carácter de urgencia los trabajos de reparación de la caseta, a fin de que la situación retorne a la normalidad.

“Nosotros entendemos que hoy concluyen los trabajos de reparación del ducto de ventilación del desnivel o túnel de la avenida 27 de Febrero”, puntualizó Encarnación.

Agregó: “Lo importante es que estamos dando respuesta de manera inmediata para que los conductores puedan desplazarse sin ningún tipo de temor por el paso a desnivel”.

Aseguró que el impacto del vehículo en nada afectó el túnel y que solo cayeron algunas partículas, pero que de inmediato aseguraron la zona de impacto.

Ayer, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó a la ciudadanía que los escombros caídos en el túnel de la 27 de Febrero este viernes se debió a que una de las casetas de las fosas de respiración o ducto de ventilación, ubicadas en el Boulevard del mismo fue impactada por un vehículo, lo que, al ser destruida para garantizar la seguridad, para evitar desgracias, provocó que algunos fragmentos cayeran dentro del túnel.

Caseta impactada e el túnel de la 27

Dicho lo anterior los fragmentos como resultado del accidente ocurrido en el área superior del Boulevard no afectan en términos estructurales al túnel. Informamos que la alerta de la caída de algunos escombros fue reportada por el 9-1-1 lo que motivó a que técnicos de alto nivel procedieron a evaluar comprobando que no representaba peligro para el tránsito ni los usuarios, por lo que no se consideró necesario cerrar la vía.

Incertidumbre, preocupación y un gran tapón causaron ayer los escombros que cayeron desde el bulevar del túnel de la avenida 27 de Febrero, tras un vehículo impactar con una de las casetas de ventilación que está en ese lugar.