Trump «no tiene que ver» en el retiro de fotos publicadas en caso Epstein, según Justicia

Esta foto sin fecha y censurada, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a Mick Jagger (izquierda) y al expresidente Bill Clinton (derecha) con una persona desconocida. (Departamento de Justicia vía AP)

Washington.– El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) aseguró este domingo que el presidente, Donald Trump, «no tiene nada que ver» en la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno estadounidense.

Eliminación de fotos responde a peticiones de víctimasEl mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, especificó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas.

hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein», indicó.

Blanche también advirtió que la razón por la que el DOJ todavía revisa los documentos y ha espaciado su publicación en lugar de liberarlos de un golpe este viernes, como estaba estipulado, es «simplemente para proteger a las víctimas».

Varios senadores y congresistas, entre ellos Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, afirmó que su partido «investigará esta violación de la ley y se asegurará de que el pueblo estadounidense lo sepa».