La Policía Nacional informó este domingo sobre la detención de uno de los presuntos cómplices de “Mandrake”, quien cayó abatido durante un operativo de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el Ensanche Luperón.

El detenido fue identificado como Dalgwin David Valdez Marte, quien, junto a otros individuos, es señalado como presunto implicado en la muerte del mayor de la Policía Nacional, Silo Miguel Popoters Polanco, ocurrida la madrugada de este domingo en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

Por este hecho, las autoridades mantienen la búsqueda activa de varios prófugos identificados como José Miguel Guillermo de Jesús, alias “José”; Aneury Amaury Espino Tejeda, alias “El Monstro”; Yeimy Felipe García Heredia, y otro individuo solo identificado como Yoel Hernández Jiménez, alias “Yoel El Malo”.

La institución del orden indicó que Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”, de 24 años, era el presunto cabecilla de una banda de atracadores conocida como “El Circuito del Bloque”.

De acuerdo con el informe preliminar, al momento del operativo a “Mandrake” se le ocupó una pistola marca Bruni, calibre .380, modelo 84, con su cargador, la cual portaba de manera ilegal.