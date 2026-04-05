Un mayor de la Policía Nacional fue ultimado a tiros la madrugada de este domingo en el sector Villa Juana, Distrito Nacional, en un hecho que preliminarmente se atribuye a un atraco.

La víctima fue identificada como Silo Miguel Popoters Polanco, de 46 años. El crimen ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada en la avenida San Martín, detrás del centro comercial Sambil.

De acuerdo con el informe preliminar, el oficial se desplazaba en una motocicleta y se habría detenido por una aparente falla mecánica o para inspeccionar el motor, momento en que fue sorprendido por varios individuos armados que también se movilizaban en motocicletas.

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Al resistirse al asalto, los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

El hecho quedó captado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que el oficial es interceptado por los agresores.

En la escena fueron recolectados al menos 12 casquillos calibre 9 milímetros, mientras que las pertenencias del oficial, incluida su arma de reglamento, fueron recuperadas y se encuentran bajo custodia de las autoridades.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.