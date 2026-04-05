Abinader convoca a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader llamó este domingo a las organizaciones sociales, partidos políticos y sectores productivos del país a integrarse en un gran acuerdo nacional que permita enfrentar la actual crisis global y sus implicaciones para la República Dominicana.

El mandatario informó que instruyó a los ministros de la Presidencia, Hacienda, Economía, Industria y Comercio y Mipymes a iniciar consultas con todos los sectores nacionales para socializar los planes y medidas del Gobierno orientados a mantener el crecimiento económico y mitigar los efectos negativos sobre las familias dominicanas.

Abinader advirtió que el mundo atraviesa un período de incertidumbre, marcado por el conflicto bélico en Medio Oriente, cuyo desenlace aún se desconoce.

Reunión del Consejo de Seguridad y medidas sobre la frontera

La información fue ofrecida tras encabezar una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en la que se evaluó el panorama regional e internacional y se discutieron acciones frente a la situación actual en Haití.

Te invito a ver; EN VIVO: Reunion del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional

El jefe de Estado anunció el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera, especialmente tras la llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), misión establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar la estabilización en Haití.

Abinader recordó que la defensa del territorio, la seguridad de la ciudadanía y el orden público son responsabilidades fundamentales:

«Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia».

El mandatario reiteró que la situación en Haití requiere esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para fortalecer la seguridad y las instituciones del vecino país.

Reconocimiento al comportamiento ciudadano en Semana Santa

El presidente también reconoció el civismo de la población durante el asueto de Semana Santa, así como el trabajo realizado por los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), cuerpos de rescate, seguridad y los miles de voluntarios que se suman cada año a este operativo.

«En este domingo de resurrección, esperamos el retorno seguro de los dominicanos que se desplazaron por el país. Les reiteramos el llamado a volver con prudencia y seguir las recomendaciones de las autoridades», expresó.

Autoridades presentes

La reunión se realizó en el Ministerio de Defensa y contó con la participación de: